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10:36   18 Июня 2020
Происшествия

Уральский депутат застрял на яхте посреди океана, пытаясь повторить путь исследователей

Уральский депутат застрял на яхте посреди океана, пытаясь повторить путь исследователей

Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Горнов уже почти месяц не может выбраться из плена Тихого океана, оказавшись там на сломавшейся яхте "Челябинск". Планы были масштабные: повторить путешествие Беллинсгаузена — Лазарева.

Пандемия коронавируса и осложнившиеся из-за этого правила получения виз сыграли злую шутку с депутатом Заксобрания Челябинской области Владимиром Горновым. Как сообщили в региональном отделении Российского географического общества, еще в конце минувшего года народный избранник отправился в морское путешествие на личной яхте "Челябинск". Он намеривался повторить путь экспедиции Беллинсгаузена — Лазарева из Новой Зеландии во Французскую Полинезию.

Еще 28 мая произошло ЧП: на "Челябинске" Горнова сломался мотор, оставив судно практически среди Тихого океана. Депутат и его экипаж пребывают на судне уже третью неделю и со дня на день ждут доставку запчастей для мотора. Попасть на землю они не могут, так как получить визы в Новую Каледонию из-за пандемии коронавируса стало затруднительно.

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Автор: Василий Пименов
#депутат #тихий океан #челябинская область #яхта

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