Приватизация жилья и не только. Минздрав одобрил новые меры поддержки медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил предложения секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова по дополнительной помощи медработникам.

Турчак предложил дать работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали в рабочих поселках, селах и небольших городах с численностью до 50 тысяч человек право на приватизацию служебного жилья. По словам секретаря Генсовета «Единой России», российские врачи заслужили подобную инициативу ввиду тяжелейшей работы в период пандемии коронавируса.

Также Турчак призвал законодательно закрепить право медработников на первоочередное или внеочередное получение мест в детских садах. В настоящий момент такими привилегиями пользуются дети пожарных, военнослужащих, инвалидов, матерей-одиночек и ряда других категорий граждан.

Дмитрий Морозов дополнил коллегу, заявив, что также имеет смысл учредить новую правительственную награду «за особые заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией». Депутат Госдумы напомнил о грядущем Дне медицинского работника 21 июня.

«Нам кажется очень важно именно сегодня инициировать учреждение такой награды для тех медработников, которые особо отличились с коронавирусной инфекцией. Положение о награждении могло бы быть разработано правительством РФ, то есть эта награда была выше, чем ведомственная», — объяснил Морозов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья обратил внимание, что врачам, борющимся с COVID-19 в самых тяжелых условиях, необходимо дать возможность воспользоваться санаторно-курортным лечением за счет федерального бюджета. В последующем эта инициатива сохранится в отношении медиков самых сложных специальностей и направлений.

Михаил Мурашко одобрил предложения Турчака и Морозова, особо отметив инициативу о приватизации служебного жилья медработниками. Минздрав, однако, все же внес некоторые коррективы:

«Правительственная награда – это, конечно, важный элемент. Единственное, что нужно подумать, только ли это для коронавирусного периода? Коронавирус – это заболевание, которое мы все таки победим. Нужно посмотреть, чтобы эта правительственная награда была именно врачам, которые проявили доблесть, героизм и мужество, чтобы она была несколько шире».

Часть предложений будет иметь статус законодательной инициативы, а часть будет направлена в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, заверил Турчак.