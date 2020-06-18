Рабочая группа по Конституции планирует заседание в конце июня

Заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию состоится 25 июня.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил ранее, что голосование по поправкам в Конституцию можно провести уже в конце июня. Глава российского правительства Михаил Мишустин, говоря об эпидемиологической ситуации в стране заявил, что число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 значительно снизилось. По состоянию на 18 июня в России, 304 342 человека смогли победить заболевание. В стране проведено более 15,6 млн тестов на антитела к коронавирусу. Все это говорит о том, что общероссийское голосование можно будет провести без вреда для здоровья граждан.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что голосование будет безопаснее, чем поход в супермаркет.

Поправки к Конституции РФ были созданы с целью повысить качество жизни россиян. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны, а также гарантированная адресная социальная поддержка.