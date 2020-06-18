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10:15   18 Июня 2020
Политика

Новогодние праздники в 2021 году сокращать не будут

Новогодние праздники в 2021 году сокращать не будут

Члены комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству выступили против инициативы уменьшить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом рассказал глава комитета Андрей Клишас.

В Совете Федерации посчитали, что предложение ограничит право россиян на отдых. Клишас подчеркнул, что в случае принятия инициативы нарушались бы госгарантии, принципы равенства и справедливости.

Проект предполагал сделать обязательной работу в новогодние праздники как компенсацию за период нерабочих дней, действовавших во время распространения пандемии нового коронавируса, пишет РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#отдых #проект #клишас #новогодние праздники

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