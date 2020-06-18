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10:09   18 Июня 2020
Общество

Пресс-служба подтвердила штамм коронавируса у Назарбаева

Пресс-служба подтвердила штамм коронавируса у Назарбаева

Пресс-служба бывшего президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева сообщила о том, что у политика выявили коронавирусную инфекцию.

Сейчас Назарбаев находится на самоизоляции. Однако опасений за его здоровье нет, сообщает пресс-секретарь члена Конституционного совета Казахстана Айдос Укибай на официальном сайте.

В стране ввели режим ЧП из-за пандемии коронавируса, однако в некоторых регионах продолжают сохраняться все ограничительные меры для обеспечения безопасности граждан.

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Автор: Василий Пименов
#назарбаев #казахстан #коронавирус

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