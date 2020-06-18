Казаки помогут следить за порядком на избирательных участках при голосовании по поправкам

Тысячи казаков будут помогать правоохранителям в дни всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил атаман Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" в период с 2000 по 2013 год казачий генерал Виктор Водолацкий.

Казаки регулярно участвуют в охране общественного порядка во время выборов всех уровней, показывают эффективную слаженную работу, обратил внимание Водолацкий в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты". Многие казаки являются членами избирательных комиссий различного уровня, они будут наблюдателями на избирательных участках, добавил казачий генерал. Казаки намерены закрепить закон "О государственной службе российского казачества" в Конституции РФ, добавил атаман.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о сотрудничестве на голосовании, передает телеканал "360". Правительство предлагает закрепить в Основном законе ежегодную индексацию пенсий, защиту прав детей и другие дополнения. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Россияне могут принять участие в мероприятии в любой из этих дней.