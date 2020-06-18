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10:09   18 Июня 2020
Общество

Казаки помогут следить за порядком на избирательных участках при голосовании по поправкам

Казаки помогут следить за порядком на избирательных участках при голосовании по поправкам

Тысячи казаков будут помогать правоохранителям в дни всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил атаман Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" в период с 2000 по 2013 год казачий генерал Виктор Водолацкий.

Казаки регулярно участвуют в охране общественного порядка во время выборов всех уровней, показывают эффективную слаженную работу, обратил внимание Водолацкий в беседе с корреспондентом "Парламентской газеты". Многие казаки являются членами избирательных комиссий различного уровня, они будут наблюдателями на избирательных участках, добавил казачий генерал. Казаки намерены закрепить закон "О государственной службе российского казачества" в Конституции РФ, добавил атаман.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о сотрудничестве на голосовании, передает телеканал "360". Правительство предлагает закрепить в Основном законе ежегодную индексацию пенсий, защиту прав детей и другие дополнения. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Россияне могут принять участие в мероприятии в любой из этих дней.

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Автор: Борис Нестеров
#голосование #конституция #казаки

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