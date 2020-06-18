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 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

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9:56   18 Июня 2020
Политика

Пашинян удивился пренебрежению армян к масочному режиму

Пашинян удивился пренебрежению армян к масочному режиму

Жители Республики Армения не соблюдают масочный режим, действующий в регионе в период пандемии. Об этом на фоне увеличения новых случаев COVID-19 рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, за последнее время медики подтвердили коронавирус у 665 пациентов. Глава правительства посетовал на тему того, что население пренебрегает безопасностью своего здоровья и тех, кто рядом. Его слова приводит RT.

Пашинян возмутился, что неужели в современном мире с людьми еще необходимо разговаривать на языке принуждения, чтобы побудить их беречь собственное здоровье.

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Автор: Илья Романович
#армения #пашинян #коронавирус

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