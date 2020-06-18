Пашинян удивился пренебрежению армян к масочному режиму

Жители Республики Армения не соблюдают масочный режим, действующий в регионе в период пандемии. Об этом на фоне увеличения новых случаев COVID-19 рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, за последнее время медики подтвердили коронавирус у 665 пациентов. Глава правительства посетовал на тему того, что население пренебрегает безопасностью своего здоровья и тех, кто рядом. Его слова приводит RT.

Пашинян возмутился, что неужели в современном мире с людьми еще необходимо разговаривать на языке принуждения, чтобы побудить их беречь собственное здоровье.