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9:50   18 Июня 2020
Экономика

Российский фармацевтический рынок вырос на четверть на фоне пандемии COVID-19  

Российский фармацевтический рынок вырос на четверть на фоне пандемии COVID-19  

Фармацевтический рынок в России вырос на 23% в денежном выражении за первые четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании AlphaRM.

Как уточняют аналитики, по итогам первых четырех месяцев текущего года прирост государственного сегмента рынка в финансовом выражении составил 48%, а коммерческого — на 12%. При этом, если сравнивать по количеству проданных лекарств, коммерческий сектор опережает государственный — рост составил 13 и 10% соответственно.

В общей сложности за четыре месяца рынок фармацевтический заработал 576 млрд рублей, из которых 65% — деньги потребителей, а 35% — госзакупки. Из 35% госсектора 19% составили препараты для льготников, 11% лекарств — было отправлено в больницы и 5% — пациентам с редкими болезнями.

Как отмечает "Коммерсант", средняя сумма расходов россиян на лекарства с января по апрель включительно составила 2552 рубля, что на 12% больше, чем в 2019 году.

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Автор: Василий Пименов
#россия #торговля #лекарства #фармацевтика #коронавирус

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