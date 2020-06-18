Бразильский ученый объяснил стремительный рост числа случаев COVID-19 в Бразилии

Стремительное распространение COVID-19 объясняется одним из факторов — большое количество изначально импортированных случаев. Такое предположение выдвинул профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии заболеваний Элдер Накая.

Число людей с коронавирусом в Бразилии близится к 1 миллиону. На сегодняшний день оно составляет 955 377 человек, 46 510 пациентов скончались. Бразилия — большая страна и самая важная часть Южной Америки. В связи с этим одним из вариантов вспышки вируса являются завезенные случаи из США и Европы, считает ученый.

Один из важных аспектов — политический. Президент Бразилии Жаир Болсонару не верит в серьезность вируса. Он критикует положения насчет ограничений по борьбе с COVID-19. Специалист считает, что лучшая мера защиты — самоизоляция.

Первое место по COVID-19 занимает США. По состоянию на 18 июня там зафиксировано 2 161 593 подтвержденных случая. Бразилия находится на втором месте, передает телеканал "360".