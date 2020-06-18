Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Россия и Китай усиливают давление на западный миропорядок, и руководству Германии необходимо сдерживать их растущие амбиции, для чего Берлину надо научиться говорить на «языке силы».

С такой русофобской статьей накануне вышел очередной номер немецкой ежедневной газеты Die Welt. По мнению автора материала – Максимилиана Терхалле, амбиции России и Китая давно вышли за пределы экономических интересов, поэтому Германия должна встать на защиту высшего блага – свободы, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель на это, кажется не способна.

Немецкие политики, пишет Терхалле, совершили в свое время «большую ошибку», позволив российским планам по строительству газопровода «Северный поток – 2» сорвать введенный против Москвы санкционный режим.

«Да, материально Путин пострадал. Но психологически он еще в 2014 году понял, что госпожа Меркель не настроена всерьез. Поэтому в поведении Путина ничего не изменилось — ни в Донбассе, ни в Сирии, ни в ядерном Калининграде», — пишет автор.

При этом он отмечает, что Ангела Меркель недавно в очередной раз проявила по отношению к России мягкость, несмотря на ее причастность к масштабной (но никак не доказанной – ред.) кибератаке на бундестаг, которая имела место в 2015 году.

Берлин, не только воспринимает российский «Северный поток – 2», как проект исключительно экономический, но и относится так же к совместным проектам с Китаем, возмущается Терхалле, отмечая, что китайский лидер Си Цзиньпин, однако, давно утратил былую сдержанность и хочет большего. Немецкие же политики старательно игнорируют тот факт, что на протяжении последних пяти лет Пекин последовательно усиливался в военном плане, а в случае его чрезмерного усиления Китай начнет угрожать существованию западного миропорядка.

Поэтому, говорится в статье, Берлину нужно переосмыслить свою стратегию и применить все возможные методы, чтобы заставить китайское руководство сдерживать свои растущие амбиции.

«Тот, кто в 30-летний юбилей объединения Германии помнит о той свободе, которую нам удалось завоевать, должен сегодня, наблюдая за событиями в Гонконге, заметить, что такого миропорядка мы не хотим», — подчеркивает Терхалле.

Однако, с сожалением заключает автор, Германия не имеет ни своей концепции, но собственных ответов на жизненно важные для нее вопросы.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в конце минувшего года на съезде своей партии ХДС, заявила, что несмотря на ряд расхождений во внешней политике, в интересах Германии поддерживать с Россией хорошие отношения, несмотря на давление, которое на нее в этом вопросе оказывают США.