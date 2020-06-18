Американский морпех указал на фатальный исход для НАТО в случае переизбрания Трампа

Американский лидер Дональд Трамп существенно ослабил позиции НАТО. В случае переизбрания действующего президента на второй срок условия договора Альянса придется аннулировать. Об этом сообщил бывший морской пехотинец США Скотт Риттер.

В ходе проведенного заседания в Центре стратегических и международных исследований США международные аналитики сделали вывод, что очередной срок Трампа может оказаться "смертельным" для Североатлантического альянса.

По словам специалистов, предпосылкой этому стало решение главы Белого дома убрать военный контингент Соединенных Штатов из ФРГ, передает "ПолитРоссия".

Телеканал "360" сообщал, что Пентагон не торопится выполнять приказ Трампа о выводе американских войск из Германии и делает это намеренно.