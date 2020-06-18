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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

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9:18   18 Июня 2020
Общество

Путин разъяснит суть поправок к Конституции РФ после парада Победы

Путин разъяснит суть поправок к Конституции РФ после парада Победы

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам после проведения парада Победы 24 июня. Глава государства решил лично объяснить смысл предложенных поправок к Конституции РФ.

Ранее Путин обозначил 1 июля днем всенародного голосования. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля на избирательных участках на открытом воздухе. Такие меры приняты для защиты граждан во время пандемии коронавируса.

Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемиологической обстановки было принято решение перенести дату.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #поправки #конституция рф

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