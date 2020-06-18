Президент России Владимир Путин обратится к гражданам после проведения парада Победы 24 июня. Глава государства решил лично объяснить смысл предложенных поправок к Конституции РФ.

Ранее Путин обозначил 1 июля днем всенародного голосования. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля на избирательных участках на открытом воздухе. Такие меры приняты для защиты граждан во время пандемии коронавируса.

Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемиологической обстановки было принято решение перенести дату.