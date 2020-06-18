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8:39   18 Июня 2020
Общество

Китайские ученые вычислили первые симптомы коронавируса у детей

Китайские ученые вычислили первые симптомы коронавируса у детей

Основными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота. Об этом сообщает издание PLoS Medicine, ссылаясь на исследование китайских ученых.

Такие выводы сделали ученые из Западного Китая. Они заметили, что вышеперечисленные симптомы проявляются у детей раньше, чем начинаются проблемы с легкими.

У 76% инфицированных детей, за которыми наблюдали исследователи, наблюдалось состояние лихорадки. Только 44 процента больных коронавирусом взрослых страдали этим симптомом. Около 62% детей имели сильный кашель, а 12 процентов несовершеннолетних имели на первоначальных этапах болезни диарею и рвоту.

Стало известно, что препарат, помогающий вылечить коронавирус, продолжают тестировать в России. Вакцину от инфекции испытают в двух столичных больницах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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