Китайские ученые вычислили первые симптомы коронавируса у детей

Основными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота. Об этом сообщает издание PLoS Medicine, ссылаясь на исследование китайских ученых.

Такие выводы сделали ученые из Западного Китая. Они заметили, что вышеперечисленные симптомы проявляются у детей раньше, чем начинаются проблемы с легкими.

У 76% инфицированных детей, за которыми наблюдали исследователи, наблюдалось состояние лихорадки. Только 44 процента больных коронавирусом взрослых страдали этим симптомом. Около 62% детей имели сильный кашель, а 12 процентов несовершеннолетних имели на первоначальных этапах болезни диарею и рвоту.

Стало известно, что препарат, помогающий вылечить коронавирус, продолжают тестировать в России. Вакцину от инфекции испытают в двух столичных больницах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.