СМИ: банкам хотят запретить предлагать кредиты по телефону

Банкам хотят запретить использование телефонных звонков для продвижения кредитных продуктов. С таким предложением депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Парламентарий акцентирует внимание на том, что по номеру телефона не всегда можно определить, откуда поступил звонок. Это могут быть представители легального банка или сотрудники микрофинансовой организации. Чем и пользуются мошенники, ведь они могут получить персональные данные клиентов, номера их счетов и пластиковых карт, пишет RT.

Систематические звонки тем, кто не планирует брать кредит, также доставляют дискомфорт. Депутат предложил доносить информацию россиянам о способах кредитования с помощью рекламы в Сети или на телевидении , а также с помощью информационных стендов в офисах банков и МФО.