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 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

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8:21   18 Июня 2020
Экономика

СМИ узнали о возможном увеличении налога на прибыль богатых россиян

СМИ узнали о возможном увеличении налога на прибыль богатых россиян

Правительство РФ обсуждает повышение ставки НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает три миллиона рублей. Единого решения вопроса пока нет, так как экономическая целесообразность меры еще вызывает определенные сомнения.

Как сообщили газете "Известия" три источника, знакомые с ходом обсуждения, повышение ставки НДФЛ на два пункта принесет в казну около 60 миллиардов рублей. Эти средства будут использовать для борьбы с бедностью.

Повышение налога затронет всего 1% населения. Дополнительный налог будет очень трудно администрировать, ведь у гражданина может быть доход из разных источников, которые очень сложно будет отследить.

За последние 20 лет Госдума неоднократно рассматривала законопроекты, касающиеся прогрессивной шкалы НДФЛ. Сейчас вероятность ее одобрения гораздо выше из-за сложившейся ситуации с пандемией.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #налог #правительство #ндфл

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