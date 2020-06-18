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8:16   18 Июня 2020
Армия

Боевики "Рабочей партии Курдистана" прятали 25 килограммов взрывчатки в провинции Алеппо

Боевики "Рабочей партии Курдистана" прятали 25 килограммов взрывчатки в провинции Алеппо

Группа боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) хранила 25 килограммов взрывчатого вещества в одном из укрытий на северо-западе Алеппо. Об этом сообщили в турецком информагентстве Antakya Gazetesi.

Группу курдских боевиков задержали в провинции Алеппо. Их также обвиняют в организации 15 нападений на пригороды Африна, в разграблении домов местных жителей, поджогах и установке СВУ. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как сообщает новостной портал Al Nour, саперы Сирийской Арабской Армии (САА) провели зачистку территории в пригородах провинции Алеппо в период с 9.00 до 16.00. Уточняется, что военные уничтожили взрывчатку и боеприпасы боевиков и провели разминирование районов Ар-Рамуса и Аль-Инзарат.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #саа #алеппо #рпк

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