Боевики "Рабочей партии Курдистана" прятали 25 килограммов взрывчатки в провинции Алеппо

Группа боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) хранила 25 килограммов взрывчатого вещества в одном из укрытий на северо-западе Алеппо. Об этом сообщили в турецком информагентстве Antakya Gazetesi.

Группу курдских боевиков задержали в провинции Алеппо. Их также обвиняют в организации 15 нападений на пригороды Африна, в разграблении домов местных жителей, поджогах и установке СВУ. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как сообщает новостной портал Al Nour, саперы Сирийской Арабской Армии (САА) провели зачистку территории в пригородах провинции Алеппо в период с 9.00 до 16.00. Уточняется, что военные уничтожили взрывчатку и боеприпасы боевиков и провели разминирование районов Ар-Рамуса и Аль-Инзарат.