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7:36   18 Июня 2020
Общество

Вильфанд предупредил россиян о грядущем аномальном холоде

Вильфанд предупредил россиян о грядущем аномальном холоде

Холодные аномалии придут на Урал и некоторые регионы Сибири. Дневная температура в центре европейской части России снизится на десять градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости специалист отметил, что "сейчас антициклон смещается не на восток, как обычно, а на запад, его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместится на запад".

По словам Вильфанда, это приведет к тому, что в центре европейской части России начнет поступать холодный воздух. В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до +10.

"Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской, в Челябинской и Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов", - резюмировал научный глава Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщал, что холодные дожди и грозы будут чередоваться с необычной жаркими и сухими днями этим летом на всей территории страны.

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Автор: Юлия Яковлева
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