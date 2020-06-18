QR-коды могут использовать для обработки бюллетеней на голосовании по поправкам

Комиссия Мосгоризбиркома разрешила обрабатывать бюллетени с помощью QR-кодов на участках голосования по поправкам в Конституцию, которые не используют технические средства КОИБ. Об этом сообщается на сайте МГИК.

Московская городская избирательная комиссия дала разрешение на применение цифровой обработки по QR-кодам при голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве. Система ускоренного ввода данных итоговых протоколов в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" начнет функционировать в дни общероссийского голосования о поправках в Основной закон.

МГИК представил к утверждению список избирательных участков в Москве, на которых будет применяться данная технология. Комиссия внесла в список 1 641 участков в столице.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону РФ начнется 25 июня. У людей будет целая неделя, чтобы поделиться своим мнением по поводу изменений в Конституции. Важнейшие правки гарантируют: ежегодную индексацию пенсий, выплату пособий на детей и еще ряда социальных мер адресной поддержки.