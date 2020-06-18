Навальный пытается спастись от уголовного дела за клевету в адрес ветерана ВОВ

Алексей Навальный пытаясь избежать уголовного дела, возбужденного за клевету в адрес ветерана ВОВ, выступил с законотворческой инициативой по утверждению пенсии в 200 тыс. рублей фронтовикам Второй мировой.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом) на авторском канале в YouTube заявил о начале продвижения своего законопроекта, предполагающего внесение изменений в статью 23.1 ФЗ "О Ветеранах". По мнению Навального, выплата в 200 тыс. рублей будет справедливой.

Блогер не в первый раз занимается десакрализацией победы СССР во Второй мировой войне, "корректируя" историческую память россиян в прозападно-либеральном векторе. Образы, символы, герои, мероприятия подвергаются сомнениям, а порой даже высмеиваются, пишет Федеральное агентство новостей.

Так, Навальный убеждал своих подписчиков, что георгиевская ленточка никогда не была значительным символом 9 Мая, и его нисколько не затрагивал тот факт, что еще на открытках с советских времен в оформлении использовалась георгиевская лента, ее же использовали в военном Ордене Славы, учрежденном в 1943 году.

Этот пример ярко демонстрирует истинное отношение Навального, ФБК и оппозиции к теме победы СССР в войне. А вот порыв благородства, выраженный в заботе о ветеранах и создании инициативы о подъеме пенсии, появился из-за страха понести реальную ответственность по уголовному делу за клевету (128.1 УК РФ), возбужденному после того, как Навальный оскорбил ветерана ВОВ Игната Артеменко, назвав его "предателем" за высказанную им поддержку конституционных поправок. Вполне вероятно, что блогера ждут условное осуждение или реальное наказание с присуждением крупного штрафа.

Стоит напомнить, что Навальный планировал очередную медийную акцию по дискредитации Парада Победы и тут ветеран Игнатенко просто пришелся к случаю. Однако острая социальная реакция на оскорбление героев показала, что блогер перешел все границы дозволенного.