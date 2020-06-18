Генпрокуратура РФ составила список самых коррупционных городов страны

Генпрокуратура России перечислила самые коррупционные регионы страны. Они изложены в докладе главы ведомства Игоря Краснова, сообщает РИА Новости.

В десятку регионов с высоким показателем коррупции вошли: Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Игорь Краснов в своем докладе отметил, что статистика преступности в этих субъектах варьируется от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения.

Алтайский край, Петербург, Севастополь, Московская область, Хакасия, Ямало-Ненецкий АО — в этих регионах наименьший уровень коррупции. Процент преступности изменяется от 6,41 до 9,94.