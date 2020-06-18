Эксперт Митрахович проанализировал цены на бензин после подорожания АИ-95

Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович оценил подорожание бензина АИ-95, стоимость которого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пришла к отметке в 56,7 тыс. рублей за тонну.

В России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

В интервью "Вечерней Москве" специалист напомнил, что наблюдается повышение цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования. Данный фактор не может не влиять на подорожание нефти.

"Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог", — сказал Митрахович.

По мнению эксперта, если убрать демпфер и сократить акцизы, то бензин станет дешевле, однако это негативно отразится на бюджете страны. Специалист также добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, спровоцировав рост его стоимости.