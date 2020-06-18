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4:56   18 Июня 2020
Политика

Террористы в Сирии заблокировали автобус с выпускниками на пути из Идлиба

Террористы в Сирии заблокировали автобус с выпускниками на пути из Идлиба

Микроавтобусы со школьниками на пути в контролируемый властями САР город Хама заблокировали террористы на выезде из Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Выпускники школ в Идлибе могут быть аттестованы после сдачи экзаменов, а в дальнейшем у них появится возможность поступить в университеты. Данное решение приняли власти Сирии и руководство местных администраций в Идлибе и его окрестностях. Российский ЦПВС помог в реализации перемещения 700 школьников в Алеппо.

Учащиеся школ 17 июня поехали в город Хама через КПП "Трумба". Террористы начали блокировать движение машин с выпускниками в поселении Найраб. Ученики вместе с родителями пошли своим ходом до КПП ВС САР, но радикалы преградили им путь, угрожая оружием. Руководитель ЦПВС отметил, что эти действия направлены на подрыв мирного урегулирования в регионе.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #сар #цпвс

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