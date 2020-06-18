Район "зеленой зоны" в Багдаде попал под ракетный обстрел неизвестных

В ночь на четверг, 18 июня, прогремело несколько взрывов. Как минимум четыре ракеты упали в столице Ирака.

Рядом со зданием американского посольства в Багдаде (Ирак) упали как минимум четыре ракеты. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Серия взрывов прогремела в "зеленой зоне" в центре иракской столицы, где расположены иностранные и правительственные объекты. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало. Информацию об уроне зданиям в зоне также не публиковали.