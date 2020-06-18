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3:32   18 Июня 2020
Общество

Минобороны РФ сообщило об отсутствии COVID-19 у всех участников парада Победы в Москве

Минобороны РФ сообщило об отсутствии COVID-19 у всех участников парада Победы в Москве

Всех военных, задействованных в параде Победы на Красной площади 24 июня, проверили на наличие коронавирусной инфекции. Никто не заражен, сообщили в Минобороны РФ.

Участников парада поместили в отдельные помещения, в которых они проживают изолированно от всех других военных, гражданских и местного населения. Также в министерстве подчеркнули, что для участия в параде отбирались те, у кого есть иммунитет к коронавирусу и, соответственно, военные без признаков инфекционных заболеваний. Все репетиции проводят в масках и перчатках.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в этом году 24 июня на Красной площади в Москве. В традиционную дату — 9 мая — мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В этот же день пройдут праздничные мероприятия и в других городах России.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая состоялась, но в режиме онлайн. Также люди поучаствовали в флешмобе, разместив фото и информацию о своих воевавших предках в окнах домов. Шествие запланировано провести 26 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#минобороны рф #красная площадь #парад победы #коронавирус

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