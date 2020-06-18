Минобороны РФ сообщило об отсутствии COVID-19 у всех участников парада Победы в Москве

Всех военных, задействованных в параде Победы на Красной площади 24 июня, проверили на наличие коронавирусной инфекции. Никто не заражен, сообщили в Минобороны РФ.

Участников парада поместили в отдельные помещения, в которых они проживают изолированно от всех других военных, гражданских и местного населения. Также в министерстве подчеркнули, что для участия в параде отбирались те, у кого есть иммунитет к коронавирусу и, соответственно, военные без признаков инфекционных заболеваний. Все репетиции проводят в масках и перчатках.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в этом году 24 июня на Красной площади в Москве. В традиционную дату — 9 мая — мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. В этот же день пройдут праздничные мероприятия и в других городах России.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая состоялась, но в режиме онлайн. Также люди поучаствовали в флешмобе, разместив фото и информацию о своих воевавших предках в окнах домов. Шествие запланировано провести 26 июля.