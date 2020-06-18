Глава Роспотребнадзора выразила уверенность в возвращении школьников за парты 1 сентября

Российские школьники смогут вернуться за парты в начале сентября. Учебный процесс организуют в соответствии с рекомендациями из-за пандемии коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас есть уверенность в том, что в сентябре получится организовать учебный процесс в школах, заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1". Роспотребнадзор уже подготовил соответствующие рекомендации, пишет РИА Новости.

Глава ведомства отметила, что учебные процессы не должны останавливаться. По ее словам, сейчас ситуация с коронавирусом управляемая, поэтому организовать учебу в школе получится, и в сентябре школьники смогут вернуться за парты.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Поправки в Основной закон направлены на улучшение жизни россиян. Среди изменений — ежегодная индексация пенсий, обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, закрепление прав трудящихся.