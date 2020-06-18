Попова: число инфицированных коронавирусом пациентов в РФ достигнет минимума через месяц

Число пациентов с подтвержденным COVID-19 может уменьшиться до минимальных за время пандемии показателей примерно через месяц. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество людей с подтвержденным COVID-19 в России через месяц достигнет минимума, заявила Анна Попова во время интервью Наиле Аскер-Заде. Она также надеется, что данный показатель вскоре приблизится к нулю. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что снижение количества граждан с новым типом коронавируса является главной задачей по борьбе с пандемией.

Попова также рассказала в программе "Вести", что клинические испытания отечественных препаратов от коронавируса на добровольцах начнутся в ближайшие две недели. На людях будут испытывать только эффективные противовирусные средства, добавила она.