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11:42   15 Июня 2020
Политика

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Получение паспортов РФ жителями республик Донбасса является ответом Киеву. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российских паспортах для ЛНР и ДНР.

Ранее украинский министр в интервью местному информационному агентству заявил, что "российские паспорта в Донбассе — это филькина грамота". Его слова передает РИА Новости.

Захарова отметила, что российские паспорта у населения республик Донбасса дали возможность людям пересекать границу с РФ во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Решение получить российские документы отражают настроение жителей Донбасса по отношению к Киеву.

Украина продолжает получать военную поддержку от стран Запада. Канада сообщила, что Киев ожидает прибытие канадских военных инструкторов для проведения тренировок, пишет телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #донбасс #украина

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