Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Гражданин США Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в пользу Соединенных Штатов. Приговор вынес Московский городской суд.

Бывший пехотинец пытался выяснить секретные данные о личном составе одного из подразделений Федеральной службы безопасности России. Американец не признал своей вины, сообщает пресс-служба ведомства. Материалы дела находятся под секретным грифом. Известно, что четверть века назад Пол Уилан служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство, сообщило американское издание Washington Post.