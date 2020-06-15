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11:36   15 Июня 2020
Политика

Собянин считает нецелесообразным держать москвичей взаперти

Собянин считает нецелесообразным держать москвичей взаперти

Сохранять ограничительные меры, включая самоизоляцию, невозможно бесконечно. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заметил, что держать людей взаперти на фоне улучшения ситуации с коронавирусом нового типа является нецелесообразным.

Градоначальник добавил, что при снятии ограничений следует не допускать толчеи и излишнего контактирования людей, если в этом нет необходимости. Прогулки на улице должны планироваться таким образом, чтобы исключить риски для своего здоровья.

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #ограничения #прогулки #пандемия

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