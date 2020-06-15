Собянин считает нецелесообразным держать москвичей взаперти

Сохранять ограничительные меры, включая самоизоляцию, невозможно бесконечно. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заметил, что держать людей взаперти на фоне улучшения ситуации с коронавирусом нового типа является нецелесообразным.

Градоначальник добавил, что при снятии ограничений следует не допускать толчеи и излишнего контактирования людей, если в этом нет необходимости. Прогулки на улице должны планироваться таким образом, чтобы исключить риски для своего здоровья.