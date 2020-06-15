Сотрудники ФСБ задержали подростка с взрывоопасными компонентами и рукописными записями, из которых следует о намерении задержанного напасть на несколько школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты изъяли у школьника бутылки с горючей смесью, холодное оружие, самодельное взрывное устройство и другие потенциально опасные предметы. В написанных от руки записках сотрудники ФСБ нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывоопасных предметов.

Задержанный подросток признался, что с помощью изъятых у него вещей планировал расправиться с учителями и одноклассниками школы, в которой учился. По словам школьника, у него были непростые отношения с некоторыми "лицами" в образовательном учреждении.