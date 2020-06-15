Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

 Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19
Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

 Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

 Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19
Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

 Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
11:14   15 Июня 2020
Общество

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

Сотрудники ФСБ задержали подростка с взрывоопасными компонентами и рукописными записями, из которых следует о намерении задержанного напасть на несколько школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты изъяли у школьника бутылки с горючей смесью, холодное оружие, самодельное взрывное устройство и другие потенциально опасные предметы. В написанных от руки записках сотрудники ФСБ нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывоопасных предметов.

Задержанный подросток признался, что с помощью изъятых у него вещей планировал расправиться с учителями и одноклассниками школы, в которой учился. По словам школьника, у него были непростые отношения с некоторыми "лицами" в образовательном учреждении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#фсб #волгоград #самоубийство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...