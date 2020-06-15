Евросоюз может продлить антироссийские санкции в ходе саммита 19 июня

Страны Европейского союза могут продлить санкции против России на полугодовой срок в ходе саммита, который состоится 19 июня, сообщает источник.

Европа ввела экономические ограничительные меры в 2014 году из-за несогласия с результатами референдума, проведенного в Крыму, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией. Евросоюз вслед за США и Украиной не признал законное волеизъявление крымского населения. Российский лидер Владимир Путин не раз заявлял, что Республика Крым воссоединилась с РФ в соответствии с желанием жителей полуострова, а вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт и не является предметом торга.