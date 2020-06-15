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11:01   15 Июня 2020
Политика

Мэр Магаса подал заявление об отставке

Мэр Магаса подал заявление об отставке

Мэр Магаса Руслан Арсамаков заявил о своем увольнении. Об этом сообщила Администрация главы Республики Ингушетия.

Мэр Магаса сообщил о своей отставке на пленарном совещании в понедельник, пишет РИА Новости. Администрация главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова опубликовала пост на официальной странице в Instagram, в котором сообщила о его увольнении. Арсамаков поблагодарил коллектив администрации за плодотворное сотрудничество и пожелал всем благоприятной работы.

Руслан Арсамаков исполнял обязанности главы Магаса с октября 2019 года, в ноябре депутаты горсовета избрали его главой столицы Ингушетии.

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Автор: Борис Нестеров
#ингушетия

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