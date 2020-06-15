Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

 Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19
Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

 Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

ФСБ предотвратила массовое убийство в волгоградской школе

 Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19
Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

Захарова рассказала, как паспорта РФ помогли жителям Донбасса во время пандемии

 Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
10:53   15 Июня 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавирусной инфекции. По данным мониторинга, за минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны.

За прошедшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы свежие данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Отмечается, что вирус выявлен в 83 регионах страны. Почти в трех тысячах случаев у пациентов не было клинических проявлений заболевания.

Всего за весь период пандемии в России выявлено 537 210 случаев коронавируса во всех 85 регионах. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...