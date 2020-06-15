Оперштаб: за сутки в РФ выявлено 8246 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб обновил статистику по распространению коронавирусной инфекции. По данным мониторинга, за минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны.

За прошедшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы свежие данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Отмечается, что вирус выявлен в 83 регионах страны. Почти в трех тысячах случаев у пациентов не было клинических проявлений заболевания.

Всего за весь период пандемии в России выявлено 537 210 случаев коронавируса во всех 85 регионах.