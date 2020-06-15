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10:52   15 Июня 2020
Общество

Путин поблагодарил Магомедова за вклад в развитие Дагестана

Путин поблагодарил Магомедова за вклад в развитие Дагестана

Бывший председатель госсовета Дагестана Магомедали Магомедов внес большой вклад в укрепление мира на Северном Кавказе. Его заслуги отметил президент России Владимир Путин.

Глава государства поздравил Магомедова с 90-летием. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил ответственную работу юбиляра, направленную на развитие Дагестана, повышение уровня жизни граждан. Отдельно отмечен вклад Магомедова в укреплении мира на Северном Кавказе.

Путин отметил патриотизм экс-главы госсовета Дагестана, а также указал на его высокий авторитет среди сограждан. Российский лидер пожелал юбиляру здоровья и благополучия.

В конце июня россиянам предстоит проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Президент страны Владимир Путин заявил, что предложенные изменения направлены на демократизацию общества. Слова президента представлены в материале телеканала "360".

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Автор: Василий Пименов
#путин #юбилей

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