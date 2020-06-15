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10:44   15 Июня 2020
Происшествия

Памятник советскому солдату в Литве залили красной краской

Памятник советскому солдату в Литве залили красной краской

Неизвестные вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза, установленный на кладбище в литовском поселке Шета. Монумент залит красной краской. Власти поступок осудили и выразили надежду, что виновных найдут.

Инцидент произошел 14 июня в Кедайняйском районе Литвы. Памятник советскому солдату, Герою СССР Афанасию Лошакову залили красной краской. Вандалы пока не найдены. 

Мэрия поселка осудила поступок злоумышленников. Градоначальник Валентинас Тамулис заявил о нетерпении к хулиганскому поведению и выразил надежду, что после расследования виновных найдут.

Участник Великой Отечественной войны Афанасий Лошаков погиб в 1944 году в боях за город Мати Латвийской ССР и был похоронен в поселке Шета.

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Автор: Василий Пименов
#памятник #литва #солдат

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