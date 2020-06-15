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Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

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Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

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10:14   15 Июня 2020
Общество

Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

Заявки на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ подали 685 тыс. жителей российской столицы. Запись осуществляется на сервисах mos.ru и gosuslugi.ru до 21 июня.

Онлайн-голосование начнется 25 июня. Подать заявку может любой гражданин России старше 18 лет, зарегистрированный в Москве. Информация о проверке обращения появится в личном кабинете, а также будет выслана на электронную почту. За день до голосования гражданину придет СМС-сообщение. Ожидается, что 18 июня в Москве состоится пробный запуск системы электронного голосования, отмечает канал "360".

С 25 июня по 1 июля в РФ пройдет голосование по поправкам к Конституции. Среди предложений фигурирует оказание адресной социальной поддержки, ежегодная индексация пенсий. Часть поправок посвящена вопросам семьи и молодежи. Речь идет и об обеспечении государством доступности медобслуживания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #поправки #конституция рф

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