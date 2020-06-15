Военные Турции начали операцию против курдских боевиков в Ираке

Вооруженные силы Турции начали новую антитеррористическую операцию против боевиков "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Соответствующая информация появилась на странице в Twitter министерства национальной обороны страны.

По данным оборонного ведомства, операция получила название "Коготь орла". Турецкая авиация обстреливает базы, где укрываются сторонники РПК.

Уточняется, что ВВС страны сбросили на объекты курдских террористов, расположенные в горах Синджар на северо-западе Ирака, около 20 бомб. Кроме того, турецкие самолеты атаковали курдских радикалов в горах Кандиль, недалеко от иранской границы.