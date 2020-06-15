Военные эксперты считают, что С-400 сможет поражать гиперзвуковые цели

Контрзвуковые доработки могут появиться у зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". К такому выводу пришли военные эксперты, передает в понедельник телеканал RT.

Вероятно, такую возможность могут получить С-500, а также модернизированная версия самоходной лазерной системы "Пересвет", отмечается в статье.

По словам основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, контргиперзвуковые возможности появятся и у других видов вооружений, созданных на новых физических принципах.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал приятно удивить другие страны тем, что когда у них появится гиперзвуковое оружие, Россия сможет дать ему отпор.

Добавим, что в России с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. В Основном законе страны предлагается закрепить положения, призванные улучшить жизнь россиян.