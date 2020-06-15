Самая оперативная тест-система выявления коронавируса появится в России

Российские ученые создадут самую быструю тестовую систему по выявлению коронавирусной инфекции. Новые технологии микроэлектроники позволят минимизировать все ручные процессы.

Тест-систему разрабатывают в петербургском электротехническом университете (ЛЭТИ). Предполагается, что результат о наличии в организме пациента COVID-19 медики будут получать через пять минут, сообщают "Известия". Идентифицировать вирус будут с помощью биочипа, который одновременно сможет блокировать СOVID-19. Тест будет проводиться с помощью мазка из горла или носа, объяснила ведущий научный сотрудник ЛЭТИ Татьяна Зимина.

За прошедшие сутки в России выявили 8835 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360". Президент России Владимир Путин заявил о выходе страны из пандемии коронавируса «уверенно и с минимальными потерями». Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.