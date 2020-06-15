Россияне снизили свои требования к зарплате после пандемии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

 Самая оперативная тест-система выявления коронавируса появится в России

Самая оперативная тест-система выявления коронавируса появится в России
Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

 Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

Желание принять участие в онлайн-голосовании по Конституции изъявили 685 тысяч москвичей

 Самая оперативная тест-система выявления коронавируса появится в России

Самая оперативная тест-система выявления коронавируса появится в России
Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

 Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
9:56   15 Июня 2020
Общество

Россияне снизили свои требования к зарплате после пандемии

Россияне снизили свои требования к зарплате после пандемии

Жители России поделились, какую заработную плату они хотели бы получать после пандемии коронавируса. Согласно результатам проведенного опроса, их притязания существенно снизились.

Исследования проводил портал "Работа.ру". Оказалось, что после окончания пандемии россияне желали бы зарабатывать 74 тыс. рублей в месяц "чистыми", что на 20% меньше, чем в начале года. В январе граждане России просили за свою работу 92 тыс. рублей ежемесячно, при этом мужчины до сих пор желают зарабатывать примерно на 30% больше, чем женщины, сообщает РБК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#опрос #зарплата #россияне #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...