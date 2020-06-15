Россияне снизили свои требования к зарплате после пандемии

Жители России поделились, какую заработную плату они хотели бы получать после пандемии коронавируса. Согласно результатам проведенного опроса, их притязания существенно снизились.

Исследования проводил портал "Работа.ру". Оказалось, что после окончания пандемии россияне желали бы зарабатывать 74 тыс. рублей в месяц "чистыми", что на 20% меньше, чем в начале года. В январе граждане России просили за свою работу 92 тыс. рублей ежемесячно, при этом мужчины до сих пор желают зарабатывать примерно на 30% больше, чем женщины, сообщает РБК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.