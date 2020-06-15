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9:55   15 Июня 2020
Политика

Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

Пхеньян требует от Сеула запретить распространение провокационных листовок

Руководство Северной Кореи недовольно действиями Южной Кореи. Как отмечает издание "Нодон синмун", недовольство вызвано распространением агитационных листовок.

Северокорейская газета пишет, что Сеул намеренно противодействует налаживанию отношений между странами. Подобные инциденты должны быть прекращены, а для этого необходимо принятие соответствующего закона. Журналисты считают, что за два года действия совместного заявления Севера и Юга можно было уже подготовить работающую законодательную базу.

Речь идет о заявлении, подписанном в 2018 году лидерами государств. Оно направлено на прекращение вражды и развитие сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.

Сестра главы КНДР Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян в скором времени примет новые меры в отношении Сеула, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#кндр #сеул #пхеньян

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