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9:32   15 Июня 2020
Экономика

Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

Аналитик спрогнозировал курс доллара на конец 2020 года

Текущий курс может опуститься к концу года до отметки в 66 рублей, рассказал гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

При курсе 66 рублей за доллар и цене на нефть в 50 долларов за баррель ожидается, что в России к концу 2020 года дефицит бюджета составит около 5% ВВП, рассказал Тищенко для РИА Новости.

Центробанк прогнозировал ранее, что дефицит бюджета в стране по итогам года составит 5-6% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов в мае сообщил, что дефицит составит 4% ВВП.

Последний раз цена 66 рублей за доллар была зафиксирована в марте текущего года. На стоимость валюты повлияли провал сделки ОПЕК+ и заявление стран о наращивании объемов добычи нефти при падающем спросе. Цены на нефть начали падать, а цена за доллар расти. Уже во второй половине марта цена за доллар составила 80 рублей.

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Автор: Юлия Яковлева
#ввп #бюджет #доллар #курс

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