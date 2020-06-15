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9:27   15 Июня 2020
Политика

Медведчук считает, что Зеленский должен ответить на стоящие перед Украиной вызовы

Медведчук считает, что Зеленский должен ответить на стоящие перед Украиной вызовы

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на свой пост, не имея опыта в политике и управлении государством. Это в открытом письме отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Отсутствие опыта не может быть оправданием для президента, считает он. По истечению года на этой должности пришло время ответить на вызовы, которые стоят перед страной.

Главным вызовом Медведчук считает окончание вооруженного конфликта на Донбассе. Проблема на востоке страны сдерживает развитие государства. По мнению украинского депутата, для решения этого вопроса Зеленскому следует перестать прислушиваться к националистам.

Также нерешенной проблемой остается коммунальная сфера. Непомерно высокие тарифы стали причиной нищеты. Помимо этого, Медведчук указал на принудительную украинизацию, которая ущемляет права русскоязычного населения.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба завил, что готов к переговорам с Россией. Так Киев планирует решать ситуацию в Донбассе, сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #медведчук #зеленский

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