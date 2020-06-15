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9:11   15 Июня 2020
Общество

Парад Победы отменен в Челябинске из-за угрозы COVID-19

Парад Победы отменен в Челябинске из-за угрозы COVID-19

Оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом по Челябинской области решил отменить проведение торжественного парада Победы в этом году в столице региона. За предыдущую неделю в регионе ежедневно выявлялось 120-150 новых случаев COVID-19.

Торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет проводиться. Причиной стала растущая в регионе опасность распространения коронавирусной инфекции. Решение об отмене мероприятия принял региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с вирусом.

По данным минздрава Челябинской области, на минувшей неделе в регионе ежедневно выявлялось по 120-150 новых случаев коронавируса. Действует запрет на проведение всех массовых мероприятий. Губернатор Евгений Тефтелев принял решение продлить режим повышенной готовности до 30 июня.

Торжественный парад Победы, перенесенный из-за пандемии COVID-19, состоится на Красной площади Москвы 24 июня. Дату ранее утвердил президент России Владимир Путин.

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Автор: Руслан Неглинный
#отмена #парад #челябинск

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