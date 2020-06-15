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8:56   15 Июня 2020
Общество

Наталья Орейро взялась за оформление российского гражданства

Наталья Орейро взялась за оформление российского гражданства

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро хочет получить гражданство России, все необходимые для этого бумаги уже находятся на рассмотрении.

По словам звезды телесериала "Дикий ангел", она любит Россию за богатую культуру и разнообразную историю. В 2019 году в эфире программы "Вечерний Ургант" она в шутку сообщила, что Владимиру Путину стоило бы дать ей гражданство.

Впервые Орейро побывала в России в 2001 году и сразу же, с ее слов, почувствовала духовную связь со страной и ее народом. Российские поклонники называют ее "нашей Наташей" и одаривают сувенирными паспортами, которых у Орейро уже около 15 штук. Певица учит русский язык и даже исполнила на нем несколько своих песен.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #гражданство #сериал #актриса #вечерний ургант

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