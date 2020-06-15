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8:54   15 Июня 2020
Общество

Коллекцию геномов россиян создадут в Курчатовском институте

Коллекцию геномов россиян создадут в Курчатовском институте

Национальную базу генетической информации создадут в России. Такое распоряжение дал Правительству РФ при участии Курчатовского института российский президент Владимир Путин.

Создание банка генетических данных приблизит страну к персонифицированной медицине XXI века, а также обеспечит национальную безопасность, считает президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Выявление болезней на генетическом уровне позволит редактировать геномы, тем самым предотвращая множество недугов, передает "Парламентская газета".

Сотрудники института в сотрудничестве со специалистами из других учреждений будут объединять имеющиеся в разных хранилищах коллекции десятков тысяч штампов. Вся информация будет храниться в дата-центре Курчатовского института. Эксперт отметил, что геномы в базе будут обезличены, то есть их нельзя будет идентифицировать с каким либо человеком.

"Пройдет некоторое время, и у нас в стране, в соответствии с поручением президента РФ, будет создана национальная генетическая база, содержащая тысячи геномов для развития инновационных технологий в самых разных областях", — заявил Ковальчук.

По мнению президента Курчатовского института, Владимир Путин поручил сделать такое распоряжение именно сейчас в связи с распространением коронавируса. Пандемия особенно остро "поставила вопрос о генетическом суверенитете".

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Автор: Яна Либерман
#россия #ковальчук

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