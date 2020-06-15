Очаг новой вспышки коронавируса зафиксировали на оптовом рынке в Китае

Массовое инфицирование коронавирусом выявили на крупнейшем городском рынке "Синьфади". Власти Пекина сообщили о риске дальнейшего распространения COVID-19.

После эпидемиологического расследования было принято решение закрыть рынок. Отмечается, что специалисты обнаружили коронавирус на разделочной доске, передает РИА Новости. С положительным тестом на COVID-19 в больницах сейчас находятся 79 человек. Стоит напомнить, что до 11 июня на протяжении 56 дней в китайской столице не было зафиксировано ни одного случая нового вируса.

Глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заявил, что власти поручили провести расследование, чтобы выявить источник инфекции.