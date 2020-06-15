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8:37   15 Июня 2020
Общество

Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем

Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем

Китайских абитуриентов вузы России привлекают ценами, уровнем услуг и интерес к российской культуре. Торгпредство РФ готово запустить проекты по обмену знаниями в КНР, заявил торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин

Российские технические вузы сильны своими специалистами и их открытиями. Большинство университетов интересны глубиной исследований, считает Инюшин. Часть китайцев едет в Россию именно за этим, другая стремится сэкономить на образовании. Также по мнению эксперта, в КНР существует прослойка населения, искренне интересующаяся российской культурой, передает РИА Новости.

"Торгпредство рассматривает экспорт образовательных услуг как ноу-хау", — заявил Инюшин. 

РФ необходимо обеспечить для себя определенную нишу в Китае, так как, по словам торгпреда, российская школа все еще достаточна сильна, несмотря на растущую популярность зарубежных учебных заведений.Торгпредство уже составило список вузов, готовых принять участие в проекте. Его начнут реализовывать сразу после снятия ограничений из-за коронавируса.

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Автор: Яна Либерман
#китай #вузы

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