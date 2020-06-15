Банки РФ предупредили кабмин о своем намерении взимать плату за выпуск карт

Россияне могут лишиться возможности бесплатно заказывать банковские карты и не платить за услуги колл-центра. Об этом предупредила Ассоциация банков России (АБР), направив соответствующее письмо в кабмин.

В обращении АБР содержится просьба не применять административное регулирование к эквайринговым комиссиям (за прием платежей) в качестве антикризисной меры во время пандемии коронавируса. Банки в противном случае, как отмечают "Известия", могут потерять порядка 10-15 млрд рублей. После этого они будут вынуждены прекратить бесплатный выпуск карт и их безвозмездное обслуживание.

Решение об ограничении эквайринговых комиссий для онлайн-покупок лекарств, одежды и продуктов питания Центробанк принял весной. Регулятор надеялся, что россияне, благодаря этому, смогут делать онлайн-покупки, не выходя из дома.