Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Очаг новой вспышки коронавируса зафиксировали на оптовом рынке в Китае

Очаг новой вспышки коронавируса зафиксировали на оптовом рынке в Китае

 Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем

Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем
Банки РФ предупредили кабмин о своем намерении взимать плату за выпуск карт

Банки РФ предупредили кабмин о своем намерении взимать плату за выпуск карт

 Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"

Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Очаг новой вспышки коронавируса зафиксировали на оптовом рынке в Китае

Очаг новой вспышки коронавируса зафиксировали на оптовом рынке в Китае

 Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем

Торгпредство РФ готовит проект по обмену знаниями с Китаем
Банки РФ предупредили кабмин о своем намерении взимать плату за выпуск карт

Банки РФ предупредили кабмин о своем намерении взимать плату за выпуск карт

 Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"

Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
7:24   15 Июня 2020
Политика

Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"

Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"

Американский лидер Дональд Трамп является даже большим злодеем, чем главный антагонист "Мстителей" Танос. Соответствующее заявление сделал автор комиксов Marvel Джим Старлин.

Художник комиксов напомнил, что Танос уничтожил в фильме половину вселенной. Однако, по его словам, Трамп переплюнул даже его. По словам Старлина, глава Белого дома не приложил никаких усилий, чтобы сбавить общественные волнения, обрушившиеся на США.

"Хуже, чем Танос!" — заявил автор комиксом Marvel на своей странице в социальной сети Instagram.

Злодей Танос появляется в фильме "Мстители: Война бесконечности". Он убивает половину населения планеты, пытаясь таким образом возродить общество. Танос считается одним из самых жестоких и опасных злодеев вселенной Marvel, передает "Русская планета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#трамп #marvel #мстители

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...