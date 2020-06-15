Автор комиксов Marvel сравнил Трампа со злодеем из "Мстителей"

Американский лидер Дональд Трамп является даже большим злодеем, чем главный антагонист "Мстителей" Танос. Соответствующее заявление сделал автор комиксов Marvel Джим Старлин.

Художник комиксов напомнил, что Танос уничтожил в фильме половину вселенной. Однако, по его словам, Трамп переплюнул даже его. По словам Старлина, глава Белого дома не приложил никаких усилий, чтобы сбавить общественные волнения, обрушившиеся на США.

"Хуже, чем Танос!" — заявил автор комиксом Marvel на своей странице в социальной сети Instagram.

Злодей Танос появляется в фильме "Мстители: Война бесконечности". Он убивает половину населения планеты, пытаясь таким образом возродить общество. Танос считается одним из самых жестоких и опасных злодеев вселенной Marvel, передает "Русская планета".